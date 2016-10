Wie die Zwickauer Häftlinge ausbrechen wollten

Sachsens Justiz gerät erneut unter Druck. Nach dem Suizid eines mutmaßlichen Selbstmordattentäters in Leipzig gibt es nun Ärger in der JVA Zwickau. Dort haben sich Häftlinge mit einer Säge den Weg durch die Essensklappe gebahnt. Das Ministerium scheint schlecht informiert.

Von Gabi Thieme und Viola Martin

erschienen am 18.10.2016



Zwickau/Chemnitz/Dresden. Am Landgericht Chemnitz läuft seit 5. September ein Prozess gegen zwei Männer (37 und 21) wegen unerlaubten Handels mit Drogen in nicht geringen Mengen. Als sie in Johanngeorgenstadt am 24. März dieses Jahres aufgegriffen wurden, hatten sie nicht nur 250 Gramm Crystal bei sich, sondern auch ein Springmesser. Deshalb lautet ein Anklagepunkt auch auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Außerdem waren sie mit einem Motorrad mit falschem Kennzeichen unterwegs, und der 36-jährige Fahrer besaß keinen Führerschein.

Sie sollen als Drogenkuriere für den Leipziger Raum unterwegs gewesen sein. Der 36-jährige Michael H. hat sechs Vorstrafen, sein Komplize Martin F. fünf - auch, aber nicht nur wegen illegalen Drogenhandels. Beide wurden bewusst in verschiedenen Gefängnissen untergebracht: H. in Torgau, F. in Zwickau. Bei Martin F. dürfte nun noch einiges hinzu kommen - unabhängig vom aktuellen Verfahren, wo das Urteil voraussichtlich am 2. November fällt. Denn Martin F. plante offenbar zusammen mit Komplizen, aus der JVA Zwickau auszubrechen. Wie die "Freie Presse" am Samstag berichtete, war fünf Tage zuvor in Zusammenhang mit der Aktion ein 53 Jahre alter Wärter mit einem Tischbein so schwer am Kopf verletzt worden, dass er im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden musste.

Häftling Martin F. hatte kurz vor Mitternacht aus seiner Zelle nach einer Kopfschmerztablette gerufen. Als der 53-jährige Bedienstete sie durch die Kostklappe in die Zelle reichen wollte, wurde er vor der Zellentür von zwei Häftlingen mit einem Tischbein brutal niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Häftlinge sollen mit einer Eisensäge die Essensklappe ihrer Zelle so manipuliert haben, dass sie abends hindurchklettern und sich auf der Jugendstation unter dem Billardtisch auf dem Gang bis zum nächtlichen Übergriff verstecken konnten. Warum die Männer nach der Tat dann doch wieder in ihre Zellen zurückkehrten, ist noch unklar. Anstaltsleiter Andreas May vermutet, dass sie über die schweren Verletzungen so überrascht waren, dass sie von ihrem Plan Abstand nahmen. Mit den Schlüsseln des Beamten, den sie offenbar als Geisel nehmen wollten, wären sie laut Anstaltsleiter aber ohnehin nicht aus dem Gefängnis entkommen, weil es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gibt. Kollegen kamen dem Verletzten umgehend zu Hilfe, denn sie hatten Krach, ein klatschendes Geräusch und ein leises Rufen des Kollegen gehört.

Wie das Sägeblatt in die Gefängniszelle kam, ist noch unklar. Allerdings wusste der JVA-Chef von einer "Schmuggelsituation", die im August beobachtet wurde. Man habe danach aber nichts gefunden. Vermutlich half jemand von außerhalb. Die Jugendstation wurde nun erst einmal geräumt, um nach weiteren Ausbruchswerkzeugen zu suchen. Nur das Sägeblatt wurde dabei entdeckt. Die "Aufständischen" erwartet ein Haftnachschlag wegen Gefangenenmeuterei. Laut Strafgesetzbuch sind bis zu zehn Jahre möglich, auch nach Jugendstrafrecht.

Das sächsische Justizministerium verschwieg den Vorfall zunächst - offenbar weil es da gerade massiv wegen der Pannen um den syrischen mutmaßlichen Selbstmordattentäter al-Bakr in die Kritik geraten war, der sich in Leipzig in seiner Zelle erhängt hatte. Auch am Dienstag versuchte ein Sprecher noch, den Zwickauer Vorfall herunterzuspielen: "Wir wissen eigentlich gar nicht, was die Männer vorhatten." Stattdessen verweist er auf den Zwickauer Oberstaatsanwalt Holger Illing, der Auskunft zum Geschehen geben könne. Der sprach am Dienstag von drei, möglicherweise auch vier Tatbeteiligten, die aktiv geworden seien und sich abgesprochen hätten - zwei davon erst 16 Jahre alt, ein dritter ist 20. Einer der Jugendlichen soll bei seiner Vernehmung umfassend ausgepackt haben, ein zweiter sagte vage zum Geschehen aus. In jedem Fall hätten die gegenüber von F. untergebrachten Männer die Schließriegel ihrer Essensklappen unbemerkt aufgesägt. Diese wiederum seien so knapp bemessen, dass nur eine extrem schlanke Person da durchpasst. "Richtig vorstellen kann man es sich nicht, dass jemand durch die Essensklappe klettert", so Illing. Dass F. in jener Nacht weitere Häftlinge befreien wollte, bestätigte der Oberstaatsanwalt nicht. "Nach unserer Erkenntnis wollten zwei oder drei Männer aus der JVA fliehen, darunter in jedem Fall Martin F." Inzwischen wurden zwei der involvierten Häftlinge in anderen Gefängnissen untergebracht. Zu einer möglichen Videoüberwachung der Flure in der JVA wollte sich Illing nicht äußern, das liege in der Hoheit des Vollzugs.

Dass F. zudem bereits im September einen Fluchtversuch vorbereitet haben soll, um an einem Verhandlungstag aus dem Chemnitzer Landgericht zu türmen, kenne das Justizministerium bisher nur als Gerücht, sagte der Sprecher. Angeblich sollen an jenem Tag Komplizen einen dunklen Wagen der Oberklasse hinter dem Justizkomplex bereitgestellt haben. Warum der Versuch scheiterte, konnte das Ministerium am Dienstag nicht sagen. Für den Fortgang des Prozesses - nächster Verhandlungstag ist der 27. Oktober - sei es Sache des Gerichts, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Möglich ist, den Angeklagten während der Verhandlung mit Fußfesseln an einer denkbaren Flucht zu hindern, sagte ein Gerichtssprecher. Die Details seien noch zu klären.

Der schwer verletzte Wärter liegt weiterhin im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Holger Illing nicht mehr. Ob er psychische Spätschäden davonträgt und je wieder in seinem Beruf arbeiten kann, sei noch nicht abzusehen.