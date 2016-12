Wieder Vogelgrippe-Fall in Sachsen

erschienen am 01.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Erneuter Fall von Vogelgrippe in Sachsen: Bei einer Wildente ist das gefährliche H5N8-Virus nachgewiesen worden. Das teilte die Stadt Leipzig am Donnerstag mit. Das Tier sei einige Tage zuvor tot am Cospudener See entdeckt worden. Dort waren schon zuvor tote Enten gefunden worden, die mit dem Virus infiziert waren.

Der am Cospudener See eingerichtete Sperrbezirk mit einem drei Kilometer umfassenden Radius wurde nach dem erneuten Fund für mindestens 21 Tagen verlängert. Auch das sieben Kilometer umfassende Beobachtungsgebiet bleibt für mindestens 30 Tage bestehen.

Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu vermeiden, hatte das Verbraucherschutzministerium für ganz Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen. Mehrere Geflügelschauen wurden abgesagt.