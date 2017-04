Wieder mehr Temposünder bei Blitzmarathon erwischt

erschienen am 20.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Beim 24-stündigen Blitzmarathon sind von der Polizei in Sachsen in diesem Jahr wieder mehr Raser erwischt worden. Bei gut 80 000 Kontrollen seien am Mittwoch 4067 Temposünder festgestellt worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Die Quote lag bei 5,3 Prozent und damit 1,7 Punkte höher als bei der letzten flächendeckenden Kontrolle 2015. Im vergangenen Jahr hatte Sachsen nicht am europaweiten Blitzmarathon teilgenommen.

In diesem Jahr führten landesweit fast 300 Einsatzkräfte an knapp 120 verschiedenen Orten Geschwindigkeitskontrollen durch. Einen besonders krassen Fall gab es in Leipzig: Dort wurden bei einem Autofahrer statt der erlaubten 50 Stundenkilometer 140 gemessen. Der Blitzmarathon sei «keine Eintagsfliege», betonte Innenminister Markus Ulbig (CDU). «Er spricht eine breite Öffentlichkeit für das Thema Raserei und deren fatale Folgen an.»

Zu hohe Geschwindigkeit war in Sachsen auch 2016 Hauptunfallursache. Knapp 14 Prozent aller Unfälle waren darauf zurückzuführen. Fast ein Viertel der insgesamt 162 Unfalltoten gingen auf das Konto von Rasern.

Die nächsten größeren Kontrollen stehen auch bereits fest: So startet nach den Sommerferien die Aktion «Schule hat begonnen» und im September dann die zweiwöchige Kontrolle «Blitz für Kids».