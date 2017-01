Wiederbelebung lernen im Unterricht: erster Lehrer-Kurs

erschienen am 05.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Schüler ab Klassenstufe 7 in Sachsen sollen künftig im Unterricht mit Fähigkeiten zur Wiederbelebung von Menschen vertraut gemacht werden. Die ersten 20 Biologie- und Sportlehrer haben am Donnerstag die zweistündige Fortbildung für die vom Dresdner Universitätsklinikum entwickelten Schülerkurse absolviert. Bisher haben sich 56 Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen angemeldet, wie eine Sprecherin des Kultusministeriums sagte. Das Interesse sei wesentlich größer. Am Leipziger Uniklinikum beginnt das Coaching von Lehrern in der kommenden Woche.

Die Einbindung der Lebensrettung bis zum Eintreffen der Profis in den Unterricht war den Ländern von der Kultusministerkonferenz 2014 empfohlen worden. Dafür werden die Schulen nach Ministeriumsangaben mit 420 Reanimationsphantomen ausgestattet. Hintergrund ist, dass beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand geringere Überlebenschancen bestehen als in anderen Ländern Europas. Aus Angst vor Fehlern greifen zu wenige Menschen helfend ein.