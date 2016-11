Wildschwein verursacht zwei Verkehrsunfälle

erschienen am 19.11.2016



Bischofswerda (dpa/sn) - Ein Wildschwein hat im ostsächsischen Bischofswerda gleich zwei Unfälle verursacht. Das Tier rannte laut Polizei am späten Freitagabend auf die Staatsstraße 111. Ein 33 Jahre alter Autofahrer erfasste das Wildschwein. Sein Wagen wurde beschädigt, das Tier starb. Wenig später versuchte ein 25 Jahre alter Autofahrer, dem noch auf der Straße liegenden toten Tier auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen. Das Auto fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.