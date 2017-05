Wildunfall: Reh wird durch Frontscheibe geschleudert

Großenhain. Bei einem Wildunfall auf der S 40 im Landkreis Meißen ist ein Autofahrer mit einem gehörigen Schrecken davongekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 36-Jährige zwischen Großenhain und Skassa mit einem plötzlich über die Straße laufenden Reh kollidiert. Das Tier wurde gegen die Frontscheibe des VW Caddy geschleudert und durchbrach diese auf der Beifahrerseite. Das Reh hatte keine Chance - es verendete. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. (fp)