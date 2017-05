Wilhelm Hauffs «Karawane» im Hegenbarth-Archiv

05.05.2017

freiepresse.de

Sachsen

Markus Scholz

Erste automatische Sortieranlage für DHL-Pakete in Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Das Logistikunternehmen Deutsche Post DHL hat am Freitag in Dresden seine erste mechanisierte Zustellbasis in Sachsen in Betrieb genommen. ... weiterlesen