Windkanal in Wolkenlabor nimmt Arbeit auf

erschienen am 25.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Den Einfluss von Wolken auf den globalen Klimawandel wollen Experten des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig künftig noch genauer erforschen. Dazu geht heute ein Windkanal im Wolkenlabor der Einrichtung in Betrieb. Unter anderem können die Wissenschaftler unter präzise einstellbaren Versuchsbedingungen untersuchen, wie stark sich Luftströmungen auf das Entstehen und Gefrieren von Wolken auswirken.

Die Kosten für die neue Anlage liegen den Angaben zufolge bei rund einer Million Euro. Das Institut betreibt das Wolkenlabor seit dem Jahre 2006. Es ist nach seinen Angaben weltweit die einzige derartige Anlage.