Winterwetter erforderte größeren Einsatz von Streumitteln

erschienen am 25.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Schnee und Eis haben die Räumdienste in diesem Winter schon ordentlich gefordert und auf den Straßen kräftig streuen lassen. «Von unseren insgesamt 28 800 Tonnen Streumittelvorräten für den Winterdienst auf Sachsens Autobahnen haben wir bereits rund 20 000 Tonnen ausbringen müssen», berichtete Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Dresden. Allerdings würden die Vorräte kontinuierlich aufgefüllt, so dass es aktuell einen Lagerbestand von rund 70 Prozent gibt. «Damit sind in nächster Zeit keine Probleme zu erwarten, selbst wenn Frost und Schnee noch länger anhalten sollten.» Insgesamt wurden vom 1. November bis zum 24. Januar 19 810 Tonnen Streumittel ausgebracht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur gut 13 000 Tonnen gewesen.