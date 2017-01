"Wir sind längst keine Öko-Romantiker mehr"

Sachsens Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke im Interview über Wölfe, die DDR und Ängste in der Politik

erschienen am 14.01.2017



Dresden. Die Grünen bestimmen derzeit in einer Urwahl, wer sie in den Bundestagswahlkampf führen soll. Was die Partei in Sachsen am Beginn des Superwahljahres umtreibt, darüber hat Uwe Kuhr mit Volkmar Zschocke, dem Chef der Grünen-Fraktion im Landtag, gesprochen.

Freie Presse: Hand aufs Herz: Haben Sie Angst vor dem Wolf?

Volkmar Zschocke: Ich bin noch keinem Wolf in freier Natur begegnet. Wahrscheinlich, weil er nach wie vor sehr selten ist.

Am Wolf, über den die Grünen ihre schützende Hand halten, scheiden sich derzeit die Geister.

Der Wolf genießt zu Recht den Schutz der EU. Uns interessiert, ob diese Gesetze eingehalten werden. Wir sind längst nicht mehr die vermeintlichen Öko-Romantiker. Für Interessenkonflikte suchen wir funktionierende Lösungen. Das unterscheidet uns von bloßen Protestparteien. Grüne regieren in 11 der 16 Bundesländer mit und stellen in Baden-Württemberg sogar den Ministerpräsidenten.

Während in Westdeutschland die Grünen bei Wahlen bis zu 35 Prozent bekommen, verharren sie im Osten in der Einstelligkeit. Ist die Lage nicht prekär?

Wenn wir mit vor Ort bekannten Gesichtern antreten, haben wir auch im Osten Erfolg. Unsere größte Herausforderung bleibt die Mitgliederentwicklung. Doch die Partei wächst seit Jahren langsam, aber stetig. Wir haben inzwischen über 1400 Mitglieder in Sachsen.

In aktuellen Reden verbinden Sie Kritik am heutigen Sachsen gern mit Parallelen zur alten DDR, zuletzt zur Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten. Wie kommen Sie darauf?

Ich bin in der DDR groß geworden. Von dort kenne ich die hohlen Phrasen der Mächtigen. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich ohnmächtig fühlt, weil autoritär über die Köpfe hinweg regiert wird. Mir kommen da Erinnerungen hoch, wenn heute Stanislaw Tillich die Bürger zum "Mitmachen und Mitgestalten" einlädt, aber kurz zuvor noch die von uns vorgeschlagenen Erleichterungen für Volksbegehren und andere Formen der direkten Demokratie abgelehnt hat.

Vor gut zwei Jahren haben Sie nach Sondierungsgesprächen mit der CDU Koalitionsgespräche in Sachsen abgelehnt. War das aus heutiger Sicht richtig?

Eine Regierungskoalition bedarf einer gemeinsamen Basis. Schon in der Sondierung gab es seitens der CDU keine Bereitschaft zu Kompromissen, etwa beim Thema Braunkohle. Eine Koalition mit den Grünen war doch von der CDU nie beabsichtigt. Es sollten - in Erwartung von Verhandlungen mit der SPD - nur die Preise gedrückt werden.

Das klingt fast so, als ob sie froh wären?

Nein. Doch Teile der sächsischen CDU rücken zudem auch sehr weit nach rechts.

Woran machen Sie das fest?

Ich verfolge die ja beileibe nicht auf Sachsen begrenzte Entwicklung mit großer Besorgnis. Nationalistische Kräfte erstarken, Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit werden salonfähig. Das wird als Rechtsruck wahrgenommen. Dem müssen die demokratischen Parteien, Politiker und Abgeordneten laut, deutlich und glaubwürdig widersprechen. Bei Tillich habe ich oft den Eindruck, dass er zwar öffentlich klare Worte findet, aber sich schon in den eigenen Reihen nicht mehr durchsetzen kann.

Was treibt dazu die Grünen um?

Vor allem für uns ostdeutsche Grüne, die ein Stück weit ihre Wurzeln in der DDR-Bürgerbewegung haben, ist 2017 ein wichtiges Jahr. 1989 haben wir uns aus Unfreiheit, Bevormundung und autoritären Strukturen befreit. Heute gilt es, dafür zu kämpfen, dass wir weiter frei leben können - ohne nationale Abschottung und Ausgrenzung. In einem Land, mit dem sich Menschen positiv verbunden fühlen, ohne staatlich verordneten Sachsenstolz und irgendeine Leitkultur.

CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer hat den sächsischen Grünen kürzlich vorgeworfen, sie würden wie alle linken Kräfte im Land zwischen guten und schlechten Ängsten unterscheiden: So dürfe man Angst haben vor Atomkraftwerken, aber nicht vor fremden Kulturen. Was erwidern Sie?

Das ist wieder so ein Versuch, mit "Angst" Politik machen zu wollen. Bei den von uns benannten Gefahren durch Klimawandel, Umweltverschmutzung, Schadstoffe in Lebensmitteln geht es um den Schutz unserer Lebensgrundlagen und nicht darum, Angst zu verbreiten.

Aber Ängste vor fremden Kulturen sind greifbar?

Dass es Ängste vor dem Fremden gibt, das gehört zum Menschsein dazu. Das beste Gegenmittel ist die Begegnung, das Kennenlernen.

In der Flüchtlings- und der damit verknüpften Sicherheitspolitik geben die Grünen derzeit kein geschlossenes Bild ab.

Die Grünen sind keine Einheitspartei. Muss eine Partei, die immer breitere Teile der Gesellschaft repräsentiert, immer ein 100-prozentig geschlossenes Bild abgeben? Entscheidend ist doch der Kompromiss. Grüne diskutieren Flüchtlingspolitik eben nicht allein mit dem Fokus der Gefahrenabwehr.

Sachsen steht eine eigene Sicherheitsdebatte bevor. Vorschläge für mehr Video- und Mobilfunk-Überwachung liegen bereits auf dem Tisch ...

Diese Herangehensweise ist völlig falsch. Zuerst muss geklärt werden, was bei dem Anschlag von Berlin oder dem in Chemnitz zunächst entwischten mutmaßlichen Attentäter Dschabir al-Bakr schiefgelaufen ist. Ich will wissen, welche Vollzugsdefizite bei bestehenden Gesetzen es gab. Da müssen die CDU-Innenminister Thomas de Maizière und Markus Ulbig erst mal liefern. Wildes Datensammeln war noch nie eine Lösung, schon gar nicht in Sachsen. Das große Defizit bei Polizeibeamten ist doch mit Überwachungskameras nicht zu lösen.

Es ist die Gretchenfrage der Gegenwart: Wie halten Sie's mit dem "starken Staat"?

Wir Grüne sprechen lieber von einem leistungsfähigen, funktionierenden Rechtsstaat. Der Unterschied ist, dass wir eine liberale, bürgerrechtsorientierte Demokratie ermöglichen wollen. Das Bild vom starken Staat wird oft von denen verwendet, die mit dem Versprechen falscher Sicherheit Bürger- und Freiheitsrechte beschneiden wollen.

Ist es das grüne Thema für die Bundestagswahl?

Auf jeden Fall wollen wir über innere Sicherheit reden, aber nicht ausschließlich. Uns geht es im Kern um die Verteidigung der liberalen Demokratie. Dazu kommt die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist klassische grüne Politik. Wir stellen uns auch den Fragen der sozialen Gerechtigkeit.

Ihre Prognose zum für Dienstag erwarteten Urteil über ein NPD-Verbot?

Etliche Anzeichen sprechen dafür, dass es kein Verbot geben wird. Sollte das eintreten, werden Sachsens Grüne eine klare Antwort finden. Auch für jene, die über ein Parteienverbot die naive Hoffnung hegten, das Problem des Rechtsextremismus zu lösen. Da geht es auch um die Verantwortung des Ministerpräsidenten Tillich.