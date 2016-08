Wirbel um Kennzeichen an Leipziger AfD-Wahlkampfauto

erschienen am 22.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der AfD-Kreisverband Leipzig hat mit einem Auto Wahlwerbung gemacht, dessen Kennzeichen als versteckte Neonazi-Symbolik verstanden werden kann. Die auf dem Nummernschild stehende Buchstaben- und Zahlenkombination «AH 1818» wird von Szenekennern als Hinweis auf Adolf Hitler betrachtet, weil die 18 fĂŒr den ersten und achten Buchstaben des Alphabets steht, also A und H. ZunĂ€chst hatte die Dresdner Morgenpost in ihrer Online-Ausgabe ĂŒber einen Facebook-Eintrag der NoLegida-Bewegung zu dem Thema berichtet.

Kreisverbandsvorsitzender Siegbert Droese erklĂ€rte am Montag in einer Pressemitteilung, das Fahrzeug gehöre keinem AfD-Mitglied, sondern sei ihm lediglich zur Nutzung ĂŒberlassen worden. Dabei sei nicht auf das Kennzeichen geachtet worden. «Dank der sozialen Medien wurden wir auf die ZusammenhĂ€nge von Buchstaben und Zahlenkombinationen und deren Brisanz aufmerksam gemacht», erklĂ€rte Droese. Hier sei der AfD ein Fehler unterlaufen. «Wir distanzieren uns ganz deutlich von solcherlei rechter Szenecodierung», versicherte er.

Facebook-Eintrag von No Legida

BroschĂŒre des Verfassungsschutzes Brandenburg zu Symbolen des Rechtsextremismus

Bericht der Dresdner Morgenpost