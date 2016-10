Wirtschaftsminister Dulig reist mit Delegation nach Russland

erschienen am 17.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine sächsische Delegation um Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will von Montag an Chancen auf dem russischen Markt erkunden - trotz der bestehenden Sanktionen. Bis zum 21. Oktober stehen in Moskau, Samara und Togliatti Gespräche mit Politikern, Unternehmen, Wissenschaftlern und auch Vertretern der Opposition an. Damit gebe es erstmals seit 2007 wieder eine solche Delegation, erklärte Dulig. Auf dem Plan steht auch der Besuch des Werkes von Avtovaz in Samara, wo Autos der Marke Lada produziert werden.

Dulig warnte vor Beginn der Reise vor allzu großen Erwartungen. Russlands Wirtschaftspolitik stärke vor allem die einheimische Wirtschaft. Deshalb sei vor allem das Know-how der sächsischen Maschinen- und Anlagenbauer sowie von Softwarefirmen gefragt, um russische Unternehmen zu modernisieren.