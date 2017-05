Wirtschaftsminister: Solarwold-Insolvenz bitter für Branche

erschienen am 11.05.2017



Freiberg (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Nachricht von der drohenden Solarworld-Insolvenz nach eigenen Angaben «hart getroffen». «Es ist bitter für die Beschäftigten, bitter für die Region, bitter für die Branche», sagte der Politiker am Donnerstag in Freiberg. Noch wisse man aber zu wenig, um Aussagen über die Zukunft treffen zu können. «Wir müssen schauen, was der Insolvenzverwalter plant, davon müssen wir alles weitere abhängig machen.» Man sei aber bereits mitten in Gesprächen mit Unternehmen und Betriebsrat, so Dulig.