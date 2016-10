Wissenschaftler tagen zu Reformationsgeschichte

Zwickau gilt nach Wittenberg als zweite Stadt, in der sich die Reformation dauerhaft durchsetzen konnte. Aber welchen Einfluss hatte Luther dort?

Zwickau (dpa/sn) - Bei Martin Luther denken alle zuerst an Wittenberg. Die westsächsische Stadt Zwickau hingegen kommt den meisten nicht in den Sinn. «Dabei war Zwickau die zweite Stadt Europas, in der sich die Reformation durchsetzen und festigen konnte», erklärt die Leiterin des Zwickauer Stadtarchivs Silva Teichert. Wie es dazu kommen konnte, wollen von Donnerstag an 75 Historiker aus ganz Deutschland bei dem wissenschaftlichen Kolloquium «Martinus halbenn ... Zwickau und der reformatorische Umbruch» diskutieren.

Mit den Worten «Martinus halbenn...» habe der Zwickauer Stadtrat am 28. April 1522 die Debatte zum gesellschaftspolitischen Umbruch begonnen, wie aus dem Ratsprotokoll hervorgehe. Luthers 95 Thesen sorgten demnach für genügend Zündstoff in einer Stadt, in der sich das selbstbewusste Bürgertum und ein humanistisch orientierter Stadtrat nach Veränderungen gesehnt hätten.

Die Tagung, die Kulturamt und Stadtarchiv über drei Jahre vorbereitet haben, ist laut Teichert thematisch breit und interdisziplinär angelegt. Neben einem Abriss zu den reformatorischen Ereignissen und dem Aufenthalt Luthers in Zwickau von 1522 stehen bis Freitag unter anderem die Schulgeschichte und der Bildschnitzer Peter Breuer auf dem Tagungsprogramm. Der für die Stadt wichtige Künstler, dem der Zwickauer Dom seinen Altar verdankt, sei durch die Reformation quasi arbeitslos geworden und schließlich verarmt gestorben.

«Wir wollen einen großen Bogen schlagen und uns mit der Frage beschäftigen, wie es zu dieser Zeit in Zwickau aussah», erläuterte die Archivleiterin. Zudem sollen neueste Forschungserkenntnisse eine Rolle spielen. So biete einer der Vorträge einen kulturgeschichtlichen Streifzug durch die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses.

Die zweitägige Tagung ist in Zwickau einer der Höhepunkte und zugleich Auftakt zu den Reformationsfeierlichkeiten im kommenden Jahr, wenn sich der Thesenanschlag Martin Luthers zum 500. Mal jährt. Zur Hinführung auf das Jubiläumsjahr 2017 wurde die Luther-Dekade ins Leben gerufen, die seit 2008 zur Spurensuche an Originalschauplätzen der Reformation einlädt.