Wohnhaus in Pulsnitz nach Brand von Weihnachtsbaum evakuiert

erschienen am 25.01.2017



Pulsnitz (dpa/sn) - Wegen eines abgebrannten Weihnachtsbaums ist ein Wohnhaus in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) evakuiert worden. Im Wohnzimmer einer 73-Jährigen hatten am späten Dienstagnachmittag die Wachskerzen den Baum in Flammen aufgehen lassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Seniorin das Feuer zwar mit einem Feuerlöscher und Decken ersticken. Wegen der starken Rauchentwicklung brachte die Feuerwehr aber dennoch alle fünf Bewohner in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.