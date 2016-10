Wohnungsbrand in Dresden

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein Brand in einem Mietshaus in Dresden hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Vier Bewohner wurden unverletzt in Sicherheit gebracht, der Mieter der Dachwohnung war nicht Zuhause. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.