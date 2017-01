Wohnungsgenossenschaften geben Auskunft über Pläne für 2017

Dresden (dpa/sn) - Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) stellen heute ihre Pläne für das Jahr 2017 vor. Wo wird neu gebaut, wo muss zurückgebaut werden? Nach vorläufigen Schätzungen investierten die Wohnungsgenossenschaften im vergangenen Jahr knapp 400 Millionen Euro in den Neubau sowie in die Modernisierung ihrer Bestände. Sie stellten damit seit der Wende nach eigenen Angaben einen Investitionsrekord auf. Die 214 im VSWG organisierten Genossenschaften bewirtschaften mit rund 275 000 Wohnungen 18,4 Prozent der Mietwohnungen in Sachsen. Die Genossenschaften erwirtschaften jährlich einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro und beschäftigen 2500 Mitarbeiter.