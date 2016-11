«Wočiń woči»-Festival: «Augen auf» gegen Hass und Hetze

erschienen am 12.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Bereits zum zweiten Mal wollen an diesem Sonnabend beim «Wočiń woči-Festival» im Bautzener Steinhaus junge sorbische und deutsche Bands ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen. Wie Julian Nyča aus dem Organisationsteam sagte, soll der Konzertmarathon ein Zeichen für eine friedliche, tolerante und weltoffene Lausitz setzen. «Die rasant zunehmende Stimmungsmache gegen Flüchtlinge haben uns gezeigt, dass dies weiterhin ein wichtiges Anliegen ist», sagte er. Die Idee für «Wočiń woči - Augen auf» - entstand nach den Übergriffen auf sorbische Jugendliche im Herbst 2014 und den Angriffen auf die sorbische Sprache in der Öffentlichkeit im selben Jahr. Auftreten werden unter anderem «Jankahanka», die derzeit angesagteste sorbische Popband, das Berliner Punk-Duo «Berlinska dróha» und die «Folksamen» aus der Niederlausitz, die Folkrock mit Pop und Ska verknüpfen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.