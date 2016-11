Wolf in Boxberg von Auto überfahren

erschienen am 24.11.2016



Boxberg (dpa/sn) - Auf der Straße zwischen Kringelsdorf und Reichwalde (Landkreis Görlitz) ist ein Wolf von einem Auto überfahren worden. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Erst später habe sich der Mann bei der Polizei gemeldet. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten. Weil der tote Wolf auf der Straße liegen blieb, konnte ein Motorradfahrer nur mit Mühe ausweichen.