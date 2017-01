Wolfsburg-Test im Trainingslager gegen Aue

erschienen am 04.01.2017



La Manga (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg testet im spanischen Trainingslager nicht wie ursprünglich geplant am 10. Januar gegen den Zweitligisten SV Sandhausen. Stattdessen spielt das Team von Trainer Valérien Ismaël gegen Sandhausens Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue (17.00 Uhr). Das teilte der VfL am Mittwochabend mit. Am selben Tag findet um 15.00 Uhr bereits ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion statt. Insgesamt bestreitet der VfL im südspanischen La Manga in der Region Murcia bis zum 11. Januar vier Testspiele.