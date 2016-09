Wolken und Regen am Wochenende

erschienen am 03.09.2016



Leipzig (dpa) - Das erste Septemberwochenende bringt einen Vorgeschmack auf den Herbst nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nach einem recht freundlichen Samstag bestimmen am Sonntag vor allem Wolken und Regen den Tag, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Leipzig sagte. Stellenweise seien Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben bei maximal 20 Grad Celsius. Der Sommer verabschiedet sich damit jedoch noch nicht vollends. Ab Dienstag zieht von Westen her wieder eine neue Warmfront auf. Es sind Temperaturen um die 30 Grad möglich.