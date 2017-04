Wunderlich-Prozess mit Dummy und Drosselwerkzeugen

Im Prozess um die 1987 in Plauen ermordete Heike Wunderlich hat es am Montag im Zwickauer Landgericht ein Novum gegeben. Zwei Sachverständige trugen den Torso einer Schaufensterpuppe in den Saal.

erschienen am 24.04.2017



Hans-Peter Kinzl, Rechtsmediziner aus Gera, bugsiert einen großen blauen Plastiksack in den Schwurgerichtssaal. Darin hat er den Oberkörper einer Schaufensterpuppe verstaut. Der 70-jährige Arzt ist bereits zum vierten Mal als Sachverständiger im sogenannten Wunderlich-Prozess nach Zwickau geladen. Diesmal haben er und ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen eine besondere Aufgabe. Sie sollen an einem Dummy den Tathergang rekonstruieren, also darstellen, was der Mörder in der Nacht vom 9. zum 10. April 1987 im Voigtsgrüner Wald bei Plauen mit der 18-jährigen Heike Wunderlich gemacht hat und wie er diverse Drosselwerkzeuge der Reihe nach einsetzte.

Als Dummy dient der lebensgroße Torso der Schaufensterpuppe. Ihm fehlen Kopf und Arme, und es ist ein Mann, was für die Rekonstruktion unerheblich ist. Um den Hals der Puppe liegen verschlungen ein BH, ein zerrissener Slip und ein etwa fünf Zentimeter breites Gummiband. Es sind nicht die Originalasservate vom Tatort. Die gibt es zwar noch, sie wurden damals allerdings bei der Obduktion der Leiche zerschnitten. Der BH, den Heike Wunderlich trug, sei kein 08/15-Wäschestück gewesen, erklärt Nebenklageanwalt Helmut Posner am Rande der Verhandlung. Daher habe der VEB ermittelt werden können, der ihn damals hergestellt hat. Dessen Nachfolger wiederum, die Firma Moritz Hendel & Söhne im vogtländischen Oelsnitz, habe extra noch einmal ein fast originalgetreues Stück angefertigt und für den Prozess zur Verfügung gestellt, berichtet Rainer Schubert vom Kriminaltechnischen Institut des LKA im Zeugenstand.

Er führt vor, wie der BH zweimal um den Hals des Opfers geknotet und an welcher Stelle die DNA des mutmaßlichen Mörders 29 Jahre nach dem Verbrechen gefunden wurde. Der Kriminalbeamte bringt die Puppe in Bauchlage und demonstriert vor ihr knieend, wie der Täter das Opfer von hinten gewürgt haben muss. Als er den BH um ihren Hals knotete, sei die Frau vermutlich bewusstlos gewesen, sind beide Sachverständige überzeugt. Dann habe der Täter ihr vermutlich den Slip vom Leib gerissen. Da an ihm Speichelspuren entdeckt wurden und das Opfer zudem Verletzungen im Mund- und Rachenbereich aufwies, glaubt Rechtsmediziner Kinzl, dass der Slip als Knebel benutzt wurde, um das Opfer am Schreien zu hindern. Schließlich, so waren sich am Montag beide Experten einig, muss der Mörder bis zum Moped von Heike Wunderlich gelaufen sein, das etwa acht Meter entfernt auf dem Waldboden lag. "Dort muss er das Gummiband des Gepäckträgers abgefummelt haben", beschreibt Kriminalist Schubert den wahrscheinlichen Ablauf. "Das hat ihn einige Zeit gekostet."

Da Heike Wunderlich zu diesem Zeitpunkt offenbar noch lebte, muss er sie dann in die Rückenlage gebracht haben, um sie mit dem Gummiband von vorn zu erwürgen, erläutert der Sachverständige. Das Gummiband sei durch seine Breite und Elastizität in jedem Fall das intensivere Drosselwerkzeug gewesen, sagt er auf eine entsprechende Frage des Richters.

Für Verteidiger Cord-Hendrik Schröder war die Tatrekonstruktion "ein normaler prozessualer Vorgang", der nicht zur Überführung seines Mandanten beigetragen habe, sagte er hinterher. Der Angeklagte, bei dem nicht klar ersichtlich ist, inwieweit er durch die Folgen eines Schlaganfalls dem Prozess folgen kann, wurde auch am Montag dazu in einer Pause von seinem Anwalt befragt. Auf die Frage, was es mit der Puppe auf sich habe, antwortete Helmut S.: "Das ist die Gestorbene."

Richter Klaus Hartmann ließ am Montag anklingen, dass der seit Dezember laufende Prozess mit bislang 23 Verhandlungstagen möglicherweise bis zur Sommerpause im Juli abgeschlossen sein könnte.