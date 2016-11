Wunschkandidat Prokop will Handball-Bundestrainer werden

erschienen am 30.11.2016



Flensburg (dpa) - Wunschkandidat Christian Prokop will Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft werden. «Ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen und die heißt, dass ich gerne das Amt des Bundestrainers übernehmen möchte», sagte der Coach des Bundesligisten SC DHfK Leipzig am Mittwochabend nach der Partie der Leipziger bei der SG Flensburg-Handewitt (23:31).

Die Ankündigung des 37-Jährigen überrascht, weil zuvor mehrere Medien von einer Absage Prokops an den Deutschen Handballbund (DHB) berichtet hatten. Ob Prokop nun nach der WM im Januar tatsächlich Dagur Sigurdsson als Bundestrainer beerben wird, hängt davon ab, ob sich der DHB mit den Leipzigern einig wird. Prokop hat dort noch einen Vertrag bis 2021. «Wir werden uns mit dem Verband jetzt an einen Tisch setzen. Wie die Gespräche ausgehen, kann ich noch nicht sagen», sagte Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther.