Wursthersteller ruft Ware in Ostdeutschland zurück

erschienen am 25.01.2017



Geiselhöring/Leipzig (dpa) - Der bayrische Wursthersteller Juma hat eines seiner Produkte wegen möglicher Salmonellen-Vergiftung in Ostdeutschland zurückgerufen. Teile der Produktion der «Ostermeier Puten-Ziebel-Mettwurst» seien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angeboten worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen seien in Netto-Märkten verkaufte Würste mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar. Bei Vorlage des Etiketts der Ware werde der Kaufpreis erstattet, hieß es.