Zahl der Pendler in Sachsen auf knapp 134 000 gestiegen

erschienen am 14.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Immer mehr Sachsen arbeiten außerhalb des Landes. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Pendler um etwa ein Zehntel auf knapp 134 000. Etwa jeder fünfte Auspendler geht in Bayern einer Tätigkeit nach. Danach folgen Sachsen-Anhalt (16,9 Prozent), Thüringen (12,5) und Brandenburg (8.7). Aber auch die Zahl der Menschen, die in anderen Bundesländern oder dem Ausland wohnen und in Sachsen einen Job haben, ist gewachsen. Mitte 2015 waren das mehr als 105 000 Personen. All diese Zahlen hatte der Linke- Abgeordnete Nico Brünler im Landtag erfragt. Er sieht die Entwicklung kritisch. Denn Pendeln belaste den Familienzusammenhalt.