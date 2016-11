Zahl der Schulanfänger in Sachsen gestiegen

erschienen am 09.11.2016



Wiesbaden/Dresden (dpa/sn) - Die Zahl der Schulanfänger in Sachsen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 35 800 Jungen und Mädchen zum Beginn des Schuljahres eingeschult, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Deutschlandweit wurden in diesem Jahr 719 000 Erstklässler gezählt, ein Plus von 2 Prozent. Zu dem Anstieg dürfte auch die Zuwanderung im Jahr 2015 beigetragen haben: Die Zahl der ausländischen Kinder im einschulungsfähigen Alter stieg bundesweit um 42,7 Prozent, bei Deutschen nur um 1,5 Prozent.