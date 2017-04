Zahl der Straftaten mit Waffen zugenommen

erschienen am 10.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Straftaten mit Waffen in Sachsen registriert worden. 3694 dieser Fälle verzeichnete die Polizei landesweit und damit knapp 100 mehr als 2015, geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage aus dem Landtag hervor. Mehr als 40 Prozent davon gingen einher mit Verstößen gegen das Waffengesetz. Das bedeutete nach dem Rückgang seit 2012 ebenso eine Trendwende. Waffengewalt wurde vor allem bei Raub, Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung angewandt. Am häufigsten sind Täter in Leipzig und Dresden bewaffnet. Meistens kommen Stichwaffen, Pistolen oder Gewehre zum Einsatz.