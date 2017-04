Zahl der Wildunfälle in Sachsen 2016 zurückgegangen

erschienen am 18.04.2017



Kamenz/Pirna (dpa/sn) - Die Zahl der Wildunfälle in Sachsen ist 2016 wieder zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz wurden 140 Zusammenstöße auf Straßen registriert. Das waren 17 weniger als im Jahr zuvor. Das Niveau liegt aber noch immer über dem der vergangenen sieben Jahre, aus dem 2015 mit 157 als höchstem Wert herausragte. «Es kann jeden Autofahrer treffen, der in der Dämmerung unterwegs ist», warnte ein Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst. Gerade auch im Frühjahr, wenn die Felder Nahrung und Deckung böten, gebe es Wildwechsel von Hirsch, Reh und Wildschwein.