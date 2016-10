Zahl tÃ¶dlicher Herzinfarkte in Sachsen relativ konstant

Zahl tödlicher Herzinfarkte in Sachsen relativ konstant

erschienen am 08.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Zahl der tödlichen Herzinfarkte in Sachsen hat sich im vergangenen Jahr leicht erhöht. Insgesamt starben 3540 Menschen daran, im Jahr zuvor waren es laut der Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage aus der Landtagsfraktion Die Linke mit 3526 14 weniger. Dabei waren bei Frauen 54 mehr und bei Männern 40 weniger betroffen. Die Quote der Herzinfarkt-Toten pro 100 000 Einwohner ging leicht von 174,7 auf 174,4 zurück. In einem Pilotprojekt werden derzeit Daten zur Versorgung Betroffener gesammelt, um Strukturen und Transport in die Klinik zu optimieren. Ergebnisse liegen nach Ministeriumsangaben noch nicht vor.