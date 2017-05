Zastrow: FDP wird in Bundestag und Landtag einziehen

erschienen am 20.05.2017



Glauchau (dpa/sn) - Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow ist vom Comeback der Liberalen überzeugt. Am 24. September werde die FDP in den Bundestag einziehen, 2019 in den Sächsischen Landtag, sagte er am Samstag auf einem Parteitag in Glauchau. Bevor man aber die Aufstiegsfeier plane, müsse man noch einmal «auf den Platz». Die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich Spiele auch drehen könnten, betonte Zastrow und verwies auf den SDP-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Die FDP habe aus ihrem Scheitern gelernt. Das schöne Wort Demut sei Teil des Wortschatzes geworden: «Wir haben uns geerdet.» In jeder Niederlage stecke eine Chance und eine Erfahrung.