Zastrow bleibt FDP-Landeschef in Sachsen

erschienen am 20.05.2017



Glauchau (dpa/sn) - Holger Zastrow bleibt Parteichef der FDP in Sachsen. Der 48-Jährige setzte sich am Samstag auf einem Parteitag in Glauchau gegen seinen Herausforderer Robert Malorny durch. Zastrow erhielt 127 von 240 gültigen Stimmen, Malorny kam auf 101. Der Machtkampf hatte schon seit längerem in den Reihen der Liberalen geschwelt. Zastrow war im vergangenen Jahr in Dresden als Bewerber für die Bundestagswahl gescheitert. Einer der beiden Dresdner Kandidaten ist Malorny. Der Parteitag offenbarte tiefe Gräben in der Sachsen-FDP. Zastrow muss die Reihen nun wieder einen, wenn die FDP eine Chance auf ein Comeback in Sachsen haben will.