Zeiten von Fake News: Jahn fordert mehr Medienkompetenz

erschienen am 04.05.2017



Dresden (dpa) - Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, hat ein Schulfach «Medienkompetenz» gefordert. Lehrer sollten mit ihren Schülern in Archive gehen und lernen, wie man Quellen recherchiert, sagte Jahn am Donnerstag in Dresden. «Das ist im Zeitalter von Fake News eine wichtige Sache.» Wer lerne, mit historischen Quellen umzugehen, könne auch bei Facebook Informationen besser bewerten. «Das schafft bei Menschen ein Bewusstsein für die Aussagekraft von Dokumenten», so der frühere DDR-Oppositionelle. Zur Medienkompetenz gehöre auch die Archivpädagogik. Jahn sprach beim Sächsischen Archivtag auch über die Digitalisierung in seiner Behörde.