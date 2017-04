Zeitung: Chef-Ausbilder erfuhr aus Medien von Kündigung

erschienen am 29.04.2017



Leipzig (dpa) - Der Chef-Ausbilder des Heeres soll erst aus den Medien von seiner Absetzung erfahren haben. Nach Recherchen der «Leipziger Volkszeitung» (Samstagsausgabe) erfuhr Generalmajor Walter Spindler durch einen Bericht vom «Spiegel Online» am Mittwoch von der Entscheidung der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), ihn abzusetzen. Erst danach sei er von seinem Vorgesetzten angerufen worden. Das Ausbildungskommando in Leipzig soll nach Ministeriumsangaben künftig durch Brigadegeneral Norbert Wagner geführt werden. Er ist derzeit Chef des Ausbildungszentrums im niedersächsischen Munster.

Hintergrund für die am Mittwoch bekannt gewordene Absetzung Spindlers ist vor allem ein Fall von möglichen Verfehlungen durch Ausbilder in einer Kaserne im thüringischen Sondershausen. Soldaten sollen sich bereits im Mai 2016 beim Wehrbeauftragten des Bundestags über zwei Hauptfeldwebel beschwert haben, die Kameraden regelmäßig verbal erniedrigt und zu Strafmaßnahmen wie langen Dauerläufen gezwungen haben sollen. Das zuständige Ausbildungskommando von Spindler ging den Vorwürfen aus Sicht des Ministeriums nicht energisch genug nach.