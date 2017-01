Zeitung: Leipziger Kalmar vor Wechsel zu Bröndby Kopenhagen

erschienen am 27.01.2017



Leipzig (dpa) - Zsolt Kalmar steht nach Informationen der «Leipziger Volkszeitung» vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zu Bröndby Kopenhagen. Kurz vor Ende der Transferperiode soll der Ungar nach Dänemark ausgeliehen werden. Zuvor muss der Nationalspieler aber noch den Medizincheck bestehen, wie die «LVZ» am Freitag berichtete. In der dänischen Hauptstadt träfe der Mittelfeldspieler mit dem früheren RB-Coach Alexander Zorniger auf einen alten Bekannten.

Kalmar war 2014 aus Györ nach Leipzig gekommen. Durchsetzen konnte er sich aber nicht. Im vergangenen Winter wurde er an den FSV Frankfurt ausgeliehen und stieg im Sommer mit den Hessen aus der 2. Bundesliga ab.