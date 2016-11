Zeitung: Sachsen will Wolfs-Artenschutz prüfen

erschienen am 30.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) will den Schutzstatus von Wölfen auf den Prüfstand stellen. Er wolle in Abstimmung mit der Umweltministerkonferenz einen entsprechenden Antrag bei der Bundesregierung einbringen, kündigte Schmidt im Interview mit der «Sächsischen Zeitung» (Mittwoch) an. Der soll die Bitte enthalten, die Gesamtpopulation einzuschätzen und den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu definieren.

«Wenn der Erhaltungszustand aber ausreichend ist, dann kann der Wolf in seinem Schutzstatus herabgestuft werden», so Schmidt. Künftig will er die Schaf- und Ziegenhaltung stärker unterstützen. Am 22. November hatten in Bautzen rund 200 Schäfer und Hobbytierhalter bei einer Demonstration den Abschuss von aggressiven Wölfen gefordert. In der Lausitz gab es dieses Jahr nach Angaben des Kontaktbüros «Wolfsregion Lausitz» bereits 40 Angriffe von Wölfen auf Nutztiere.