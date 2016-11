Zeugen werden zum Tod einer Frau im City-Tunnel befragt

Leipzig (dpa) - Eine Woche nach dem Tod einer 30-Jährigen im Leipziger City-Tunnel ist die Ursache immer noch unklar. Es hätten sich insgesamt vier Zeugen gemeldet, deren Angaben derzeit noch ausgewertet würden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Leipzig.

Am 1. November war die 30-Jährige aus Halle in der Station Markt auf die Gleise gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn überrollt worden. Die Polizei versucht herauszufinden, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte.

Die Leiche der 30-Jährige sei inzwischen obduziert worden. Es hätten sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben, sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalisten werten zudem die Videoaufzeichnungen aus dem City-Tunnel aus. Dies erfordere jedoch einige Zeit, hieß es.