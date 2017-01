Zigarettenautomat in Chemnitz gesprengt

erschienen am 18.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Der oder die Täter setzten in der Nacht zum Mittwoch wohl Pyrotechnik ein, wie die Polizei mitteilte. Der Automat wurde vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit weiteren Automatensprengungen in den vergangenen Monaten in Chemnitz und Umgebung gibt.