Zigarettenautomat in Dresden aufgesprengt

erschienen am 27.12.2016



Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist ein Zigarettenautomat aufgesprengt und die Geldkassette gestohlen worden. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Dienstag wurde offenbar Pyrotechnik eingesetzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Automat wurde vollständig zerstört. Wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.