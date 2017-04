Zittau bekommt neue Eisenbahnbrücke für zwei Millionen Euro

erschienen am 12.04.2017



Zittau (dpa/sn) - Zittau bekommt für rund zwei Millionen Euro eine neue Eisenbahnbrücke über die Tongasse. Die Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Brücke habe das Ende der Lebensdauer erreicht und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Am 24. April sollen daher die Bauarbeiten beginnen. Unter anderem müssen für den Neubau zunächst Trink- und Abwasserleitungen verlegt, die Baugrube ausgehoben und alte Gleise abgerissen werden. Geplant ist die Fertigstellung der neuen Eisenbahnbrücke bis Ende 2017. Über die Brücke läuft der Zugverkehr der Eisenbahnstrecke Zittau-Ebersbach-Dresden. Finanziert wird das Vorhaben von Bahn und Bund.

Ein Teil der Arbeiten sollen in die Zeit von Mitte August bis Mitte November fallen, in der der Bahnhof Zittau ohnehin voll gesperrt ist, weil Gleise und Bahnsteige modernisiert werden müssen. Mit Einschränkungen im Reiseverkehr sei zu rechnen, hieß es.