Zittau feiert erstes Dreiländereck-Chorfest mit 300 Sängern

erschienen am 26.04.2017



Zittau (dpa/sn) - Sänger aus Deutschland, Polen und Tschechien treffen sich am 7. Mai in Zittau zum ersten Dreiländereck-Chorfest. 16 ganz unterschiedliche Chöre haben sich angemeldet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Darunter seien Musiker aus Zittau, Bautzen und Dresden sowie aus den beiden Nachbarländern. Mehr als 300 Sänger sind am 7. Mai auf dem Zittauer Marktplatz gemeinsam zu erleben und laden zum Mitsingen unter dem Motto «Alles singt» ein. Zudem sind auf zwei weiteren Bühnen in der ostsächsischen Stadt internationale Klänge zu hören.