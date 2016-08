Zittau kÃ¤mpft: Nicht zur Â«Region der JammererÂ» werden

Zittau kämpft: Nicht zur «Region der Jammerer» werden

Eine Studie empfiehlt langfristig «Sterbehilfe» für das schrumpfende Zittau. Dagegen aber wehrt sich die ehemals «Reiche aus dem Sechsstädtebund». Ihr Oberbürgermeister präsentiert sie lebendiger denn je.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 29.08.2016



Zittau (dpa/sn) - Es ist Leben auf dem Zittauer Marktplatz. Im mittelalterlichen Sechsstädtebund trug der Ort den Beinamen die «Reiche». Die imposante Architektur der alten Tuchhändlerstadt lässt heute die Touristen in den Cafés staunen. Ein paar Schritte vom historischen Stadtzentrum stehen die modernen Gebäude der Hochschule. Eine «ausblutende Stadt» sieht anders aus als Zittau an diesem Augusttag.

Gegen dieses Etikett stemmen sich Oberbürgermeister Thomas Zenker (parteilos) und seine Kommune seit der Veröffentlichung einer Studie des Forschungsinstituts empirica mit dem Titel «Schwarmverhalten in Sachsen» im Juni. «Mit Sicherheit ist Zittau ein attraktives Mittelzentrum, das durch attraktive Kommunal- und Landespolitik die Region stärken kann», gibt sich Zenker bei einem Bürgerforum am Montag überzeugt.

Ergebnisse der Untersuchung: Sachsen spaltet sich in den nächsten 60 Jahren demografisch. Die Jungen ziehen in vier sogenannte Schwarmstädte, darunter Leipzig und Dresden, wo die Zahl der Einwohner stark wächst. Knapp 400 ländliche Kommunen schrumpfen hingegen. Hier unterscheidet die Studie noch «Wachstumsstädte», »versteckten Perlen» sowie «ausblutenden Städte und Gemeinden». Eine der Verlierer soll Zittau sein. Konsequenz: Wegen der starken Abwanderung sollen solche Kommunen «aktive Sterbebegleitung« erhalten, in den zum Beispiel kaputte Straßen nur noch geschottert werden.

Darüber kann Zenker nur den Kopf schütteln und bemerkt kämpferisch: «Diese Studie können wir nicht unwidersprochen stehen lassen.» Für Wachstum statt Sterben sprächen die aktuell stabilisierten Einwohnerzahlen. So zögen immer mehr Tschechen an die Mandau. Empirica habe außerdem das Wachstumspotenzial im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen vernachlässigt. Liberec etwa liege nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Und schließlich stamme das Datenmaterial für die Untersuchung aus den Jahren 2008 bis 2013.

«Die Zahlen zeigen, dass in der Stadt die 18 bis 25-Jährigen sowie die 40- bis 50-Jährigen fehlen. Wir müssen schaffen, sie zurückzuholen«, sagt Rainer Seifert, Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen. Der Verband gehört neben dem Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) und der Sächsischen Aufbaubank (SAB) zu den Auftraggebern der Studie. Seifert bescheinigt Zittau immerhin mit Einkaufsmöglichkeiten, günstigem Wohnraum, Theater und Hochschule eine Anker-Funktion für das Umland in der südlichen Oberlausitz.

Die Landtagsabgeordnete Franziska Schuber (Grüne) fordert an diesem Abend, mehr für die Jugendarbeit zu tun. Zudem fehle es in der Region an qualifizierten Arbeitsplätzen für Frauen. Und es müsste wieder mehr Menschen geben, die Lust haben, sich zu engagieren. «Dörfer, wo es keinen mehr gibt, der etwas organisiert, werden sterben.» Auf keinen Fall dürfe sich die Schieflage zwischen Großstädten und Fläche verschärfen.

Landrat Bernd Lange (CDU) vom Kreis Görlitz wiederum wirft den Verfassern der Studie vor, das Selbstbewusstsein der Region anzukratzen. «Es gehörte nämlich in den vergangenen 25 Jahren Mut dazu hierzubleiben», betont er. Es wäre zumutbar, dass beispielsweise Jugendliche aus Dresden zu Berufsschulen der Oberlausitz pendeln. Auch deshalb verlangt Lange nachdrücklich die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz.

Studie hin, Studie her - die Oberlausitzer haben einige Hausaufgaben zu erledigen. Darin besteht Einigkeit. «Ich erlebe, dass jungen Leuten Chancenlosigkeit vorgelebt wird. Deswegen müssen wir viel Kraft in Arbeitsplätze für junge Leute stecken», analysiert Zittaus Stadtoberhaupt. «Die junge Generation ist unsere Chance - nicht nur aufgrund der Hochschule. Wir dürfen nicht in die Region der Jammerer verfallen.»