Zittau will wachsen statt Â«ausblutenÂ»

Zittau will wachsen statt «ausbluten»

erschienen am 29.08.2016



Zittau (dpa/sn) - Entgegen der negativen Prognose einer Studie für seine Stadt, setzt Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (parteilos) auf Wachstum. «Mit Sicherheit ist Zittau keine ausblutende Stadt, sondern ein attraktives Mittelzentrum, das durch eine verantwortungsvolle Kommunal- und Landespolitik die gesamte Region stärken kann», sagte Zenker am Montag. Dafür sprächen unter anderem die aktuell stabilisierten Einwohnerzahlen.

Aus der im Juni in Dresden vorgestellten Studie des Forschungsinstituts empirica geht hervor, dass in Sachsen bestimmte «Schwarmstädte» eine besondere Anziehungskraft ausüben, darunter Leipzig, Dresden und Chemnitz. Zittau dagegen wird eine schrumpfende Einwohnerzahl und ein «Ausbluten» vorausgesagt. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG), dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) und der Sächsischen Aufbaubank (SAB).

Das empirica-Datenmaterial stamme aus den Jahren 2008 bis 2013, kritisierte Zenker. Zudem vernachlässige das Papier das Potenzial der Wachstumsregion im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen.