Zoo-Direktor informiert Ã¼ber MaÃŸnahmen nach LÃ¶wen-Ausbruch

Zoo-Direktor informiert über Maßnahmen nach Löwen-Ausbruch

erschienen am 30.09.2016



Leipzig (dpa) - Nach dem tödlichen Löwen-Drama im Zoo Leipzig will der Direktor Jörg Junhold am Freitag über Konsequenzen informieren. Unklar war bislang, wie die beiden Löwen am Donnerstag aus ihrem Gehege ausbrechen konnten. Eines der Tiere konnte in die Anlage zurückgedrängt werden. Bei dem anderen misslang die Betäubung und der Löwe wurde erschossen. Menschen wurden nicht verletzt.

Junhold hatte zudem angekündigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an der Löwen-Savanne überprüft werden sollen. Die Anlage ist seit 15 Jahren in Betrieb. Einen Ausbruch hatte es bisher nicht gegeben.