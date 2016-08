Zoo Leipzig verzeichnet erneut Nachwuchs bei den Ozelots

erschienen am 26.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Zum dritten Mal seit der Eröffnung der Tropenhalle Gondwanaland im Jahr 2011 hat es im Leipziger Zoo Nachwuchs bei den Ozelots gegeben. Noch ist das Geschlecht des am 17. August geborenen Jungtieres nicht bekannt, teilte der Zoo am Freitag mit. Ozelotkatze Daphne versorge ihr Neugeborenes derzeit, die Tiere könnten von den Besuchern bereits angesehen werden. Unterdessen wurde der am 22. Juli geborene Bonobojunge Tayo getauft. Den Namen, der «Der GlĂŒckliche» bedeutet, suchten die Pfleger mit Forschern des Max-Planck-Instituts aus. Der kleine Affe ist mit seiner Mutter Lexi bereits in die Bonobo-Gruppe integriert und im Innen- wie Außenbereich der Menschenaffenanlage unterwegs.