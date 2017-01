Zu warmes Jahr brachte bei Wein und Weizen Rekorderträge

Das Wetter hatte 2016 in Sachsen viele Extreme zu bieten. Sie belegen, dass der Klimawandel voranschreitet. Doch er hat nicht nur negative Folgen.

Von Gabi Thieme

erschienen am 26.01.2017



Dresden. 2016 war in Sachsen ein viel zu warmes Jahr. Die Temperatur lag um 1,4 Grad über dem Durchschnittswert des Vergleichszeitraums 1961 bis 1990. Das entspreche einer Abweichung von zehn Prozent, sagte Johannes Franke, Klimareferent im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), in Dresden bei der Vorlage der sächsischen Wetter- und Klimadaten für 2016. Mit der Erwärmung seien sechs Prozent mehr Sonnenstunden einhergegangen. Der letzte Winter sei sogar "extrem zu warm" gewesen, da habe die Abweichung nach oben 3,6 Grad betragen, im Dezember sogar 5,9 Grad. Selbst Sommer und Herbst hätten über den Vergleichswerten gelegen, obwohl es im Oktober und November zu kühl war. Zugleich habe ein Wechsel von Trockenheit und Starkregen das Wetter bestimmt.

Die Analyse der Niederschläge zeigt, dass das Frühjahr mit minus 22 Prozent zu trocken war. Betroffen davon waren ausnahmslos alle Landkreise, am schlimmsten der Leipziger Raum, wo das Defizit bei fast 38 Prozent lag. Im Laufe des Jahres wurde die Niederschlagsbilanz dann aber weitgehend ausgeglichen. Nach Einschätzung des Klimaexperten Franke werde sich der seit knapp 30 Jahren anhaltende Trend zur Erwärmung bis Ende des 21.Jahrhunderts fortsetzen - bei sich weiter verschärfender Trockenheit. "Zunehmende Trockenheit zeichnet sich bereits seit 70 Jahren ab - mit Schwankungen etwa im Zehn-Jahres-Zyklus", erläuterte der Experte mit Verweis auf die seit 1881 vorliegenden Daten. Seit Herbst 2013 würden sich die trockenen Bedingungen häufen, was auch Sven Martens vom Sachsenforst bestätigte. Besonders die Buchen litten darunter und zeigten sogenannte Burn-out-Symptome, indem "sie schleichend absterben", sagte Martens. Die Förster würden bereits seit den 1980er-Jahren Dürreschäden in ihren jeweiligen Revieren erfassen, die 2003, 2006, 2008, 2015 und 2016 besonders offenbar geworden seien. Er erwarte durch die schleichenden Veränderungen einen natürlichen Anpassungsprozess, in dessen Folge "der Wald in 30 Jahren ein anderer sein wird als heute", sagte der Forstexperte voraus.

Häufiger auftreten würde seit Mitte der 1990er-Jahre im Sommerhalbjahr die Großwetterlage "Tief Mitteleuropa". Das Besondere an diesem Tief seien mittlerweile Ausmaß und Dauer. "Es verlagert sich nur ganz langsam und bleibt lange wetterwirksam", beschreibt Franke die Besonderheit. Sieben Tage in Folge sorgte es in einigen Regionen Südwestdeutschlands für Überschwemmungen und Tote. Sachsen sei diesmal nur am Rande betroffen gewesen - dafür mit einer ungewöhnlichen Abfolge unwetterartiger Gewitter mit Starkregen, Hagel und Blitzen. Es sei aber im Grunde die gleiche Wetterlage gewesen, die 2002 und 2013 im Freistaat zu Jahrhunderthochwassern geführt hatte.

Das zu warme und sonnige Wetter 2016 hatte aber auch positive Seiten. Trotz teils erschwerter Aussaat- und Erntebedingungen lagen die Erträge fast aller Hauptkulturen in der Landwirtschaft über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, bilanzierte Ellen Müller vom Bereich Pflanzenbau im LfULG. Bei Winterweizen wurde das zweithöchste Ergebnis aller Zeiten erzielt. Im Weinbau wird nach den bisher vorliegenden Daten sogar ein Rekordergebnis von mehr als 27.000 Hektolitern erwartet.

Auf die Frage, worauf sich Sachsen für die Zukunft einstellen müsse, sagte Klimaexperte Franke: "Bei der Temperaturentwicklung wird sich der Trend fortsetzen. Auch die Starkregenereignisse werden sich intensivieren, bedingt durch das höhere Temperaturniveau." Der Freistaat sei vor allem durch seine geografische Lage und seine topografischen Besonderheiten exponiert für Extremereignisse.