Zugverspätungen nach Stellwerksausfall in Bitterfeld

erschienen am 30.12.2016



Bitterfeld/Leipzig (dpa) - Der dreistündige Ausfall eines Stellwerks in Sachsen-Anhalt hat im Bahnverkehr am Freitag teilweise zu erheblichen Verspätungen geführt. Bei den Fernzügen war die Strecke Berlin-Leipzig betroffen. Im Regionalverkehr fuhren die Linien S2 der S-Bahn Mitteldeutschland, RB 80/81 und RE 13 vorübergehend nur auf Teilabschnitten.

Die technische Störung war am Morgen um kurz nach 8.00 Uhr im elektronischen Stellwerk Bitterfeld aufgetreten und gegen 11.00 Uhr zum größten Teil behoben. Einige Züge, die im Bereich des Stellwerks fuhren, konnten mehr als zwei Stunden nicht weiterfahren. Die meisten Züge wurden umgeleitet und hatten geringere Verspätungen, wie ein Bahnsprecher in Leipzig mitteilte.