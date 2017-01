Zukunftskonzept für deutsch-polnische Grenzregion vorgelegt

erschienen am 09.01.2017



Schwerin/Stettin (dpa/mv) - Die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen haben zusammen mit polnischen Partnern ein «Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum» vorgelegt. Das Papier soll Basis für die Entwicklung der Grenzregion auf beiden Seiten von Oder und Lausitzer Neiße bis 2030 sein, wie das Schweriner Infrastrukturministerium am Montag mitteilte. Es sollen konkrete Projekte beschlossen werden, die Tourismus und wissenschaftlichen Austausch fördern, Sprachbarrieren überwinden, attraktive Bus- und Bahnverbindungen schaffen sowie das Hochwasserrisiko mindern sollen.

Aufgrund des Konzeptes waren schon Straßenbauprojekten in Vorpommern und Ostbrandenburg in Höhe von rund 20 Millionen Euro beschlossen worden. Projekte weiterer Themenfelder sollen noch festgelegt werden. Über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) können bis 2020 mehr als 200 Millionen Euro in die Grenzregion fließen.

Die Konzept-Region bestehe aus den Woiwodschaften Zachodniopomorskie (Westpommern), Lubuskie (Lebuser Land), Dolnoślaskie (Niederschlesien) und Wielkopolskie (Großpolen) mit Koszalin (Köslin), Szczecin (Stettin), Poznan (Posen) und Wroclaw (Breslau) sowie den Gebieten um Rostock, Berlin, Leipzig und Dresden auf deutscher Seite. In dem rund 160 000 Quadratkilometer großen Gebiet leben rund 21 Millionen Menschen.