Zum Töten verabredet: Prozess nähert sich dem Ende

erschienen am 29.12.2016



Gießen/Leipzig (dpa/sn) - Im Gießener Prozess um eine mutmaßliche Verabredung zum Töten werden heute die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein Mann, der geplant haben soll, eine Frau aus Leipzig mit deren Einverständnis umzubringen. Er steht seit Anfang Oktober wegen der Vorbereitung eines Verbrechens vor dem Landgericht. Die Anklage wirft dem Mann vor, dass er den Zustand der psychisch Kranken ausnutzen wollte, um seine «sexuell motivierten Tötungsabsichten auszuleben». Er bestreitet das Vorhaben.

Laut Staatsanwaltschaft lernte der Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg die Frau Anfang des Jahres in einem Online-Forum kennen, wo sich psychisch Kranke sowie suizidgefährdete Menschen austauschen. Die beiden trafen sich in Gießen, wo der Angeklagte am Bahnhof festgenommen wurde.

Die Plädoyers sollten bereits am Mittwoch gehalten werden, waren aber wegen einer Erkrankung des Verteidigers verschoben worden.