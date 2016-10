ZusÃ¤tzliche Erzieher fÃ¼r 160 Kitas mit ProblemfÃ¤llen

Zusätzliche Erzieher für 160 Kitas mit Problemfällen

erschienen am 05.10.2016



Dresden (dpa/sn) - 160 Kindertagesstätten in Sachsen mit einem hohen Anteil an Kinder mit Lernschwierigkeiten oder aus schwierigen Familien bekommen Unterstützung. Sie können nach Angaben des Kultusministeriums in Dresden vom Mittwoch 30 Stunden pro Woche eine pädagogische Fachkraft zusätzlich einstellen. Die Erzieher sollen helfen, Benachteiligungen und Entwicklungsstörungen früh zu erkennen und abzubauen, damit der Schulstart später gelingt. Finanziert wird die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Programm soll ab 2018 um weitere zwei Jahre verlängert werden. Laut Ministerium stehen insgesamt 23,75 Millionen Euro dafür bereit.