Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß auf der B176 verletzt

erschienen am 16.12.2016



Kitzscher (dpa/sn) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Leipzig zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 22-Jähriger am Donnerstag auf der Bundesstraße 176 bei Kitzscher an einer Kreuzung nach links abbiegen. Dabei habe er den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen übersehen. Beide Fahrer kamen nach dem Zusammenprall mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die zwei Wagen haben einen Totalschaden, wie es weiter hieß.